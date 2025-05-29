При взрыве в Ставрополе погиб ветеран СВО Заур Гурциев

Первый замглавы города Ставрополя, ветеран СВО, участник программы «Время Героев» Заур Гурциев погиб в результате взрыва, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы Время Героев Заур Александрович Гурциев», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте происшествия работают спецслужбы. Проводятся следственные действия. Рассматриваются все версии случившегося, в том числе организация теракта с участием нацистов с Украины.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе в результате взрыва неустановленного устройства погибли двое мужчин. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
В середине мая появилась информация о том, что в зоне СВО героически погиб священник Сергей Вайда, настоятель Спасского храма Майкопской епархии.
В конце марта при выполнении служебно-боевой задачи в Курской области погиб Герой России майор Марат Тибилов.