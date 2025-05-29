В Башкирии спустя три дня умер младенец, получивший ожоги из-за фена

В городе Октябрьском в Башкирии в больнице спустя три дня умер младенец, который получил ожоги из-за фена. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«Новорожденный малыш, получивший ожоги в квартире в Октябрьском, скончался в больнице», — заявили в ведомстве.
Младенец был госпитализирован 26 мая с ожогами 3−4 степени. Установлено, что дома с трехнедельным малышом был отец. Мать в это время отводила старших детей в сад.
Отец положил в кроватку включенный фен. В результате загорелись покрывало, матрас, а затем и одежда на младенце.
Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Ранее в свердловском поселке младенец умер после вечеринки. Родители положили ребенка спать с собой. Утром малыш уже не дышал. Ребенка, вероятно, задавили во сне.