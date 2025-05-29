Появились первые кадры после падения самолета в Южной Корее

На кадрах отчетливо виден мощный столб дыма, поднимающийся от места крушения на горном склоне. Территория оцеплена, к месту происшествия стянуты пожарные расчеты и спасательные бригады. По данным местных властей, на борту воздушного судна находились четыре человека.