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Появились первые кадры после падения самолета в Южной Корее

Появились первые кадры после падения самолета ВМС в Южной Корее. Авария произошла рядом с городом Пхохан, на восточном побережье страны.

На борту воздушного судна находились четыре человека.

Появились первые кадры после падения самолета ВМС в Южной Корее. Авария произошла рядом с городом Пхохан, на восточном побережье страны.

На кадрах отчетливо виден мощный столб дыма, поднимающийся от места крушения на горном склоне. Территория оцеплена, к месту происшествия стянуты пожарные расчеты и спасательные бригады. По данным местных властей, на борту воздушного судна находились четыре человека.

Предварительно, самолет потерял управление и врезался в склон горы вблизи Пхохана. Причины происшествия пока уточняются, на месте работают экстренные службы и представители министерства обороны Южной Кореи.