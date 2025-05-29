Стало известно, откуда запускались атаковавшие российские регионы БПЛА

По данным Telegram-канала Shot, к БПЛА были прикреплены боеприпасы с поражающими элементами. В настоящее время специалисты анализируют обломки сбитых дронов, среди которых имеются неразорвавшиеся боеприпасы. Предполагается, что для атаки использовались минометные снаряды.