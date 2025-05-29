Стало известно, откуда запускались атаковавшие российские регионы БПЛА

По данным Telegram-канала Shot, к БПЛА были прикреплены боеприпасы с поражающими элементами. В настоящее время специалисты анализируют обломки сбитых дронов, среди которых имеются неразорвавшиеся боеприпасы. Предполагается, что для атаки использовались минометные снаряды.
Однако официального подтверждения этим данным на момент публикации материала не поступало.
Всего за минувшую ночь было уничтожено 48 БПЛА над территорией РФ.
Днем ранее оборонное ведомство сообщало, что российские ПВО с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая уничтожили 296 беспилотников Вооруженных сил Украины. Их ликвидировали над Московским регионом, Брянской, Белгородской, Владимирской и другими российскими областями.