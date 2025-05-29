ПСО «Казань» принудят устранить дефекты стадиона «Самара Солидарность Арена»

Операторы «Солидарность Самара Арена» продолжают активно решать проблемы, обнаруженные после передачи стадиона региону.
Как информировало региональное министерство спорта, состояние конструкций и инженерных систем арены оценивается как приемлемое, однако выявлены отдельные недостатки.
Во время приема стадиона в эксплуатацию были зафиксированы различные дефекты, но подрядчик добровольно не исполнил судебные предписания по устранению неисправностей, возникших в течение гарантийного срока.
Сегодня ведутся мероприятия по принудительной реализации судебных решений.
Отдельные незначительные неполадки, не подтвержденные судами как гарантийные случаи, исправляются самостоятельно оператором стадиона в ходе регулярного технического обслуживания.
Напомним, стадион был возведён специально для Чемпионата мира по футболу 2018 года стоимостью порядка 24 миллиардов рублей. Генеральным подрядчиком выступала казанская строительная фирма ПСО «Казань», ныне переживающая процедуру банкротства.
Ранее оператор «Самара Арена» подавал многочисленные претензии по поводу многочисленных изъянов на стадионе, однако многие из них признаны негарантийными случаями.
Последнее судебное решение обязывало компанию ПСО «Казань» исправить крышу арены, причем апелляция подрядчика осталась без удовлетворения.
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