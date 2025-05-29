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В Стерлитамаке потворно ввели режим «черного неба»

В городе Башкирии снова ввели режим «черного неба».

Источник: Комсомольская правда

Администрация Стерлитамака объявила о введении режима № 2 неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для промышленных предприятий города. Режим будет действовать с 20:00 29 мая до 20:00 30 мая.

НМУ характеризуются погодными явлениями, способствующими накоплению вредных выбросов от промышленных объектов и автотранспорта в приземных слоях атмосферы. Особенно актуально это для территорий с высокой концентрацией производственных мощностей.

При введении второй стадии режима НМУ предприятия обязаны реализовать мероприятия, влияющие на технологические процессы. Эти меры приводят к определённому снижению производственной эффективности, но необходимы для минимизации экологической нагрузки.

Ранее режим «черного неба» в городе вводился с 27 по 28 мая.

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