В Бурятии нашли тело пропавшего 25 мая ребенка

Ребенок, пропавший 25 мая в Кабанском районе Бурятии, найден мертвым. Об этом сообщили в МВД по республике.
Согласно официальному заявлению, тело восьмилетнего мальчика было обнаружено водолазами на расстоянии 800 метров вниз по реке от точки, где его видели в последний раз.
В воскресенье днем трое детей, не получив разрешения взрослых, отправились купаться на реку Селенгу вблизи села Брянск. Во время купания двое мальчиков начали тонуть. На помощь детям поспешила супружеская пара, оказавшаяся неподалеку. В то время как взрослые спасали тонувших, третий мальчик, испугавшись, убежал в заросли и не вернулся.
Поисковые мероприятия проводились вдоль берега и в акватории Селенги. В них участвовали спасатели Байкальского отряда, инспекторы ГИМС МЧС России, сотрудники Бурятской республиканской службы спасения, полицейские, добровольцы «Лиза Алерт» и другие волонтеры. По данным ГУ МЧС по Бурятии, за время поисков было обследовано 175 километров береговой полосы и протралено неводом 6,5 километров дна водоема. В связи с исчезновением ребенка ранее было инициировано уголовное дело.