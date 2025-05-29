Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бурятии нашли тело пропавшего 25 мая ребенка

Водолазы обнаружили тело 8-летнего мальчика в 800 метрах ниже по течению реки от того места, где его видели в последний раз.

Ребенок, пропавший 25 мая в Кабанском районе Бурятии, найден мертвым. Об этом сообщили в МВД по республике.

Согласно официальному заявлению, тело восьмилетнего мальчика было обнаружено водолазами на расстоянии 800 метров вниз по реке от точки, где его видели в последний раз.

В воскресенье днем трое детей, не получив разрешения взрослых, отправились купаться на реку Селенгу вблизи села Брянск. Во время купания двое мальчиков начали тонуть. На помощь детям поспешила супружеская пара, оказавшаяся неподалеку. В то время как взрослые спасали тонувших, третий мальчик, испугавшись, убежал в заросли и не вернулся.

Поисковые мероприятия проводились вдоль берега и в акватории Селенги. В них участвовали спасатели Байкальского отряда, инспекторы ГИМС МЧС России, сотрудники Бурятской республиканской службы спасения, полицейские, добровольцы «Лиза Алерт» и другие волонтеры. По данным ГУ МЧС по Бурятии, за время поисков было обследовано 175 километров береговой полосы и протралено неводом 6,5 километров дна водоема. В связи с исчезновением ребенка ранее было инициировано уголовное дело.