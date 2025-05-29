В Бурятии нашли тело пропавшего 25 мая ребенка

Поисковые мероприятия проводились вдоль берега и в акватории Селенги. В них участвовали спасатели Байкальского отряда, инспекторы ГИМС МЧС России, сотрудники Бурятской республиканской службы спасения, полицейские, добровольцы «Лиза Алерт» и другие волонтеры. По данным ГУ МЧС по Бурятии, за время поисков было обследовано 175 километров береговой полосы и протралено неводом 6,5 километров дна водоема. В связи с исчезновением ребенка ранее было инициировано уголовное дело.