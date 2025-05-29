Губернатор Ставропольского края допустил версию о теракте в связи со смертью ветерана СВО

«С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы Время Героев Заур Гурциев», — рассказал в своем telegram-канале Владимиров. Губернатор выразил свои соболезнования близким погибшего.