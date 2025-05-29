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Губернатор Ставропольского края допустил версию о теракте в связи со смертью ветерана СВО

В Ставрополе погиб ветеран СВО и участник программы «Время Героев» Заур Гурциев. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

На месте происшествия работают спецслужбы (архивное фото).

В Ставрополе погиб ветеран СВО и участник программы «Время Героев» Заур Гурциев. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы Время Героев Заур Гурциев», — рассказал в своем telegram-канале Владимиров. Губернатор выразил свои соболезнования близким погибшего.

В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия. Губернатор отметил, что одной из версий является теракт, совершенный при участии Украины.