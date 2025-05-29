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При взрыве в Ставрополе погиб первый замглавы города, ветеран СВО Гурциев

В результате взрыва рядом с жилым домом на улице Чехова в Ставрополе погиб участник специальной военной операции на Украине Заур Гурциев.

В результате взрыва рядом с жилым домом на улице Чехова в Ставрополе погиб участник специальной военной операции на Украине Заур Гурциев. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Идут следственные действия. Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины», — прокомментировал глава региона.

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко около часа ночи сообщил, что вблизи дома 85/19 по ул. Чехова «произошла детонация». Он также подтвердил гибель двух мужчин, одним из которых являлся Гурциев. Повреждения получили несколько припаркованных у здания автомобилей.

Согласно уточняющим данным, Гурциев в сентябре 2024 года занял должность первого заместителя главы администрации Ставрополя. В мэрии он отвечал за вопросы взаимодействия с силовыми ведомствами, а также профилактику терроризма и экстремизма.

Гурциеву было 34 года. Он родился 29 июня 1990 года во Владикавказе. Мужчина являлся участником программы «Время героев», нацеленной на подготовку управленцев из числа участников СВО.

В ходе специальной военной операции Заур Гурциев принимал участие в освобождении Мариуполя и Авдеевки. С мая 2024 года он проходил обучение по президентской кадровой программе «Время героев», стажируясь у губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и мэра Ставрополя Ивана Ульянченко.

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