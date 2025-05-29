При взрыве в Ставрополе погиб первый замглавы города, ветеран СВО Гурциев

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко около часа ночи сообщил, что вблизи дома 85/19 по ул. Чехова «произошла детонация». Он также подтвердил гибель двух мужчин, одним из которых являлся Гурциев. Повреждения получили несколько припаркованных у здания автомобилей.