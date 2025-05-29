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Российские войска начали окружение Красноармейска в ДНР

Российские войска продолжают постепенное окружение города Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В городе создана разветвленная система обороны.

Российские войска продолжают постепенное окружение города Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Мы видим, что идет постепенный охват города и, конечно, насколько это получится, будет видно уже по оперативной обстановке», — сказал Пушилин в кулуарах форума дорожных инициатив в Сириусе, передает РИА Новости. Главная задача, по словам Пушилина, — минимизировать городские бои и сохранить личный состав.

Украинские силы уже вывезли из Красноармейска органы власти, важные документы и детей, в том числе без согласия некоторых родителей. В городе создана разветвленная система обороны, что может свидетельствовать о подготовке к возможным уличным боям.

Красноармейск (Покровск) — ключевой транспортный узел для ВСУ на Донбассе, расположенный примерно в 66 километрах к северо-западу от Донецка. Контроль над этим городом позволит российским войскам существенно продвинуться к западным границам ДНР и создать условия для дальнейшего наступления, в том числе на направлениях к Запорожью.