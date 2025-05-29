Российские войска начали окружение Красноармейска в ДНР

Красноармейск (Покровск) — ключевой транспортный узел для ВСУ на Донбассе, расположенный примерно в 66 километрах к северо-западу от Донецка. Контроль над этим городом позволит российским войскам существенно продвинуться к западным границам ДНР и создать условия для дальнейшего наступления, в том числе на направлениях к Запорожью.