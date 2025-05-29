Траур объявлен в Слюдянском районе после убийства подростков в Байкальске

Власти Слюдянского района объявили трехдневный траур в связи с трагедией в одном из СНТ в Байкальске. Накануне ночью, 28 мая, произошло массовое убийство подростков во время празднования дня рождения в частном доме. В результате случившегося пятеро детей погибли, еще четверо находятся в больнице, сообщает ИA IrkutskMedia со ссылкой на страницу ВК (12+) администрации района.
Траур на территории Слюдянского района продлится 28, 29 и 30 мая.
Добавим, что также трехдневный траур объявлен в Байкальске.
По факту трагедии возбуждено два уголовных дела: в связи с убийством и покушением на убийство двух и более лиц, в связи с покупкой алкоголя несовершеннолетним. Следствие установило, что спиртное детям приобрел 18-летний парень.