Траур объявлен в Слюдянском районе после убийства подростков в Байкальске

Власти Слюдянского района объявили трехдневный траур в связи с трагедией в одном из СНТ в Байкальске. Накануне ночью, 28 мая, произошло массовое убийство подростков во время празднования дня рождения в частном доме. В результате случившегося пятеро детей погибли, еще четверо находятся в больнице, сообщает ИA IrkutskMedia со ссылкой на страницу ВК (12+) администрации района.