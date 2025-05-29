«Фиксируются факты попадания оружия, поставляемого западными странами Украине, в руки преступных, террористических группировок в различных регионах мира, в том числе в африканских государствах», — рассказала дипломат, передает ТАСС. По ее словам, Киев не только получает западное вооружение, но и активно взаимодействует с террористическими группировками в странах Сахеля. Довгаленко подчеркнула, что украинская сторона занимается организацией и подготовкой боевиков, что способствует дестабилизации обстановки в регионе.