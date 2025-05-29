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Поставляемое на Украину западное оружие обнаружили у боевиков в Африке

Оружие, поставляемое Украине, оказывается у преступных и террористических группировок на Африканском континенте. Об этом заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, проходившей в Москве.

Довгаленко подчеркнула, что украинская сторона занимается организацией и подготовкой боевиков.

Оружие, поставляемое Украине, оказывается у преступных и террористических группировок на Африканском континенте. Об этом заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, проходившей в Москве.

«Фиксируются факты попадания оружия, поставляемого западными странами Украине, в руки преступных, террористических группировок в различных регионах мира, в том числе в африканских государствах», — рассказала дипломат, передает ТАСС. По ее словам, Киев не только получает западное вооружение, но и активно взаимодействует с террористическими группировками в странах Сахеля. Довгаленко подчеркнула, что украинская сторона занимается организацией и подготовкой боевиков, что способствует дестабилизации обстановки в регионе.

Ранее, в совместном заявлении по итогам консультаций министров иностранных дел России и Альянса государств Сахеля (АГС), Россия, Мали, Нигер и Буркина-Фасо выразили решительное осуждение «преступного сговора» Украины с террористическими группировками. Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп также заявил, что республика рассматривает Украину как террористическое государство.