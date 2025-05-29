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В рамках расследования взрыва в Ставрополе не исключается версия теракта

Губернатор Владимиров уточнил, что на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

Версия теракта не исключается в рамках расследования взрыва, который прогремел в ночь на 29 мая на улице Чехова в Ставрополе, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он уточнил, что жертвой случившегося стал ветеран СВО, участник программы «Время Героев» Заур Гурциев.

«Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Владимиров уточнил, что на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ночью 29 мая мэр Ставрополя Иван Ульянченко проинформировал, что в результате взрыва неустановленного устройства на улице Чехова погибли двое мужчин. Инцидент произошёл во дворе жилого дома в районе 204-го квартала.