В Железнодорожном районе Воронежа ночью на базе отдыха сгорела баня

В Воронеже за неполные пять часов случилось два крупных пожара.
В 18.19 в дежурную часть МЧС сообщили о том, что в Железнодорожном районе загорелась баня на базе отдыха «Лесовичок». На место ЧП выезжали 20 специалистов спасательного ведомства на пяти пожарных машинах. Огонь потушили в 18.53. К тому времени баня 6×5 метров была повреждена пламенем по всей площади.
В 23.05 в МЧС сообщили о возгорании в Левобережном районе на улице Балашовской. Там на открытой площадке на площади 500 квадратных метров загорелась макулатура. На место ЧП выезжали 28 специалистов МЧС на семи пожарных машинах. Они потушили огонь в 1.30 в четверг, 29 мая. Пламя уничтожило 360 тюков с макулатурой, по 1 кубу прессованного картона в каждом.
Оба пожара, по оперативным данным, обошлись без пострадавших.