В Железнодорожном районе Воронежа ночью на базе отдыха сгорела баня

В 23.05 в МЧС сообщили о возгорании в Левобережном районе на улице Балашовской. Там на открытой площадке на площади 500 квадратных метров загорелась макулатура. На место ЧП выезжали 28 специалистов МЧС на семи пожарных машинах. Они потушили огонь в 1.30 в четверг, 29 мая. Пламя уничтожило 360 тюков с макулатурой, по 1 кубу прессованного картона в каждом.