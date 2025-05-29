Бывший челябинский дорожник осужден за взятку и хищение 2,5 млн рублей

Как установили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, мужчина в период с 2020 по 2023 год получил от коммерческой фирмы ООО «НИТавто» более 2,5 млн рублей за заключение выгодных контрактов на поставку автозапчастей. Помимо этого, он похитил значительную сумму бюджетных средств, выделенных предприятию.