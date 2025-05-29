Бывший челябинский дорожник осужден за взятку и хищение 2,5 млн рублей

Как установили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, мужчина в период с 2020 по 2023 год получил от коммерческой фирмы ООО «НИТавто» более 2,5 млн рублей за заключение выгодных контрактов на поставку автозапчастей. Помимо этого, он похитил значительную сумму бюджетных средств, выделенных предприятию.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ, фигурант также, вступив в преступный сговор с директором ООО «Омега», незаконно присвоил деньги, предназначенные для ремонта муниципального транспорта. Возбуждённые по фактам коррупции уголовные дела расследовались следственным управлением ГСУ СКР по УрФО.
Суд Калининского района г. Челябинска приговорил обвиняемого к пяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 36 миллионов рублей и запрету занимать руководящие должности в госструктурах и органах власти сроком на 5 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.