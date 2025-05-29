Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области из горящего дома эвакуировали 6 человек, трое — дети

Возгорание произошло утром 29 мая в Безенчукском районе губернии. О пострадавших не сообщается.

Источник: МК.RU Самара

Возгорание произошло утром 29 мая в Безенчукском районе губернии. О пострадавших не сообщается. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Огонь охватил жилой дом в муниципальном центре на улице Быковской. Пламя заметили на четвертом этаже здания. К тушению подключили специалистов 44-го пожарно-спасательного отряда. Работает звено газодымозащитной службы.

Из квартиры вывели женщину. Всего из горящей постройки эвакуировали шесть человек. Из них трое — дети. Информации о пострадавших нет.

А до этого в селе Колывань Самарской области на пожаре погибли 12 кур.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!