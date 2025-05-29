В Самарской области из горящего дома эвакуировали 6 человек, трое — дети

Возгорание произошло утром 29 мая в Безенчукском районе губернии. О пострадавших не сообщается. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Огонь охватил жилой дом в муниципальном центре на улице Быковской. Пламя заметили на четвертом этаже здания. К тушению подключили специалистов 44-го пожарно-спасательного отряда. Работает звено газодымозащитной службы.
Из квартиры вывели женщину. Всего из горящей постройки эвакуировали шесть человек. Из них трое — дети. Информации о пострадавших нет.
А до этого в селе Колывань Самарской области на пожаре погибли 12 кур.
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