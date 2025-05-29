Самодельное взрывное устройство преступной группировки убило восемь солдат

Восемь мексиканских солдат погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Число случаев применения самодельных взрывных устройств в войне между преступными группировками в приграничном регионе Мичоакан-Халиско резко возросло.
Гибель восьми мексиканских солдат в результате приведения в действие самодельного взрывного устройства (СВУ) в штате Мичоакан свидетельствует о растущем использовании мин организованными преступными группировками.
Солдаты находились в патрулировании на бронированном автомобиле в муниципалитете Лос-Рейес, недалеко от границы со штатом Халиско, когда в среду взорвалась мина. Шестеро солдат погибли на месте, а еще двое позже скончались от полученных ранений, сообщает El Universal.
Генеральный прокурор штата Халиско возглавил расследование, в то время как специальная военная оперативная группа прочесывает район в поисках других взрывных устройств.
Незадолго до взрыва армия сообщила об обнаружении и уничтожении 621 самодельного взрывного устройства в Мичоакане в ходе проведенных операций, пишет The Guardian.
Пограничный регион между Мичоаканом и Халиско является ареной ожесточенной борьбы между самой могущественной преступной группировкой Мексики — картелем «Новое поколение Халиско» — и местными группировками, которые сопротивляются его вторжению на свою территорию.
Сообщается, что различные преступные группировки вербовали бывших военнослужащих из Колумбии, которые являются экспертами по взрывчатым веществам, что привело к распространению самодельных мин, контролирующих территорию по всему региону.
Этот инцидент стал самым большим по числу погибших от самодельных взрывных устройств среди военнослужащих с момента начала их применения, но он не единственный.
В декабре 2024 года четверо солдат подорвались на минах в ходе двух инцидентов в близлежащих муниципалитетах Мичоакана. А в январе того же года еще четверо были убиты, когда армейская колонна вошла в город в штате Халиско, напоминает The Guardian.
Взрывы мин также унесли жизни мирных жителей в Мичоакане: от учителя, чей автомобиль подорвался на мине в январе, до нескольких фермеров, в том числе 15-летнего подростка в феврале.
Помимо использования СВУ в качестве мин, преступные группировки также начали прикреплять самодельные взрывные устройства к беспилотникам и сбрасывать их на противников сверху.
В целом, согласно данным мексиканских военных, полученным Insight Crime, количество изъятий самодельных взрывных устройств резко возросло с почти нулевого уровня в 2021 году до более чем 1000 случаев в год с тех пор.
Хотя их использование распространилось по всей Мексике, оно по-прежнему сосредоточено в приграничном районе между Мичоаканом и Халиско, на долю которого приходится примерно 40% всех изъятий.
Мины посеяли ужас в регионе, что привело к вынужденному перемещению некоторых общин, констатирует The Guardian.