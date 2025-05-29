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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес Мединского

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз со стороны украинских радикалов в адрес помощника президента РФ, главы делегации РФ Владимира Мединского.

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз со стороны украинских радикалов в адрес помощника президента РФ, главы делегации РФ Владимира Мединского.

— В связи с появившейся информацией о том, что семье… Мединского поступают угрозы со стороны украинских радикалов, председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, — цитирует официального представителя СК России Светлану Петренко Telegram-канал ведомства.

Журналист Владимир Соловьев ранее сообщил, что семье Владимира Мединского поступают угрозы со стороны украинских неонацистов. Он уточнил, что неизвестные пишут родным и близким чиновника о том, что знают об их местонахождении.