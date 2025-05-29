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Глава Следкома потребовал доложить о гибели воспитанника детдома в Башкирии

Бастрыкин ждет доклад о расследовании смерти воспитанника детдома в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования обстоятельств смерти 13-летнего воспитанника Серафимовской школы-интерната. Поводом послужила обращение матери погибшего, выразившей в соцсетях обеспокоенность медленными темпами следствия и неполным установлением истины. Женщина уже четвертый год пытается доказать, что ее сына убили в стенах интерната.

Напомним, в январе 2022 года на территории учреждения было обнаружено тело подростка с признаками насильственной смерти. Следственное управление СКР по РБ возбудило уголовное дело по факту трагедии. По утверждению матери мальчика, имеются основания полагать, что ребенок подвергся жестокому избиению, а его гибель носит криминальный характер.

Историю о гибели 12-летнего Эрнеста и борьбе его мамы за справедливость на протяжении трех лет можно почитать здесь.

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