Глава Следкома потребовал доложить о гибели воспитанника детдома в Башкирии

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования обстоятельств смерти 13-летнего воспитанника Серафимовской школы-интерната. Поводом послужила обращение матери погибшего, выразившей в соцсетях обеспокоенность медленными темпами следствия и неполным установлением истины. Женщина уже четвертый год пытается доказать, что ее сына убили в стенах интерната.
Напомним, в январе 2022 года на территории учреждения было обнаружено тело подростка с признаками насильственной смерти. Следственное управление СКР по РБ возбудило уголовное дело по факту трагедии. По утверждению матери мальчика, имеются основания полагать, что ребенок подвергся жестокому избиению, а его гибель носит криминальный характер.
Историю о гибели 12-летнего Эрнеста и борьбе его мамы за справедливость на протяжении трех лет можно почитать здесь.
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