Глава Следкома потребовал доложить о гибели воспитанника детдома в Башкирии

Напомним, в январе 2022 года на территории учреждения было обнаружено тело подростка с признаками насильственной смерти. Следственное управление СКР по РБ возбудило уголовное дело по факту трагедии. По утверждению матери мальчика, имеются основания полагать, что ребенок подвергся жестокому избиению, а его гибель носит криминальный характер.