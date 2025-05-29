Сын годами не рассказывал о смерти матери. Оказалось, все было ради денег

В Бурятии раскрыли вопиющее преступление — 42-летний местный житель почти два года незаконно получал пенсию своей покойной матери! Как сообщили КП-Иркутск в МВД республики, после смерти 72-летней пенсионерки ее сын обнаружил, что на карту матери продолжают поступать деньги. Вместо того чтобы сообщить о печальном событии в Соцфонд, мужчина решил нажиться на государственных выплатах.
— Два года он регулярно снимал пенсию, потратив в общей сложности 570 тысяч рублей. Преступление вскрылось только сейчас, когда оперативники проверили подозрительные операции по карте умершей женщины, — сообщает пресс-служба ведомства.
Как выяснилось, мужчина — не новичок в противозаконных делах. Ранее его уже судили за угрозу убийством, вождение в пьяном виде, кражу и незаконный вылов рыбы. Теперь ему грозит новое уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Максимальное наказание — до шести лет колонии.
Полиция Бурятии напоминает: пенсия автоматически не прекращается после смерти человека. Родственники обязаны сообщить о смерти в Социальный фонд России, иначе деньги будут продолжать начисляться. Любое снятие средств с карты умершего — это преступление. Даже если это сделал близкий родственник.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 87-летнему сибиряку вместо пенсии почтальон принес якобы новость о его кончине.