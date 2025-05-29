Сын годами не рассказывал о смерти матери. Оказалось, все было ради денег

В Бурятии раскрыли вопиющее преступление — 42-летний местный житель почти два года незаконно получал пенсию своей покойной матери! Как сообщили КП-Иркутск в МВД республики, после смерти 72-летней пенсионерки ее сын обнаружил, что на карту матери продолжают поступать деньги. Вместо того чтобы сообщить о печальном событии в Соцфонд, мужчина решил нажиться на государственных выплатах.