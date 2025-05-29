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14-летний подросток угнал «Приору» у 67-летней пенсионерки в Тольятти

Это случилось в Автозаводском районе города. Парня поймали, вину признал. Машину вернули. Возбуждено уголовное дело.

Это случилось в Автозаводском районе города. Парня поймали, вину признал. Машину вернули. Возбуждено уголовное дело, уточнили в областном ГУ МВД.

О пропаже легковушки полицейским рассказала 67-летняя пенсионерка. Далее поделилась сведениями об авто. Позже сотрудники осмотрели место инцидента и записи с камер наблюдения.

Предположили, что к угону причастен 14-летний подросток, которого годом ранее судили за подобное преступление. Задержали. Вину признал и добавил, что заметил незакрытую дверь машины, сел, завел и покатался. На него завели уголовное дело.

До этого рассказывали о 48-летнем мужчине, который украл у другой пенсионерки велосипед.

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