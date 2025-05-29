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В Новосибирске задержан начальник Росгвардии Ровшан Курбанов

Начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшан Курбанов задержан в Новосибирске. Об этом сообщают журналисты.

Задержан начальник Росгвардии Ровшан Курбанов.

Начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшан Курбанов задержан в Новосибирске. Об этом сообщают журналисты.

«В Новосибирске задержан начальник Росгвардии Ровшан Курбанов», — сообщила газета «Комсомольская Правда». По информации издания, в настоящее время полковник Курбанов находится под следствием. Подробности уголовного дела, а также причины задержания официально не разглашаются.

Ранее был задержан руководитель Департамента цифрового развития и защиты информации Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал Михаил Варенцов. Его подозревают в мошенничестве.

В 2024 году правоохранителями был задержан в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере полковник Росгвардии Олег Гамаюнов. Он отвечал за авиационно-техническую службу авиационно-технической базы ведомства.