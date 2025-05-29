Появились кадры взрыва, при котором, предположительно, погиб ветеран СВО

Видеозапись, на которой, предположительно, показан момент взрыва, при котором в Ставрополе погиб ветеран СВО, участник программы «Время Героев» Заур Гурциев, появилась в Сети.
Кадры распространил телеканал РЕН ТВ. На видео можно заметить, как неизвестный подходит к мужчине, после чего раздаётся взрыв.
Напомним, инцидент в Ставрополе произошёл во дворе дома на улице Чехова. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что в рамках расследования взрыва рассматривается в том числе и версия теракта.