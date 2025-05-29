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Возле казанской многоэтажки на Фучика сожгли «ГАЗель» и легковушку

Сегодня утром около одного из домов на улице Юлиуса Фучика в Казани загорелись «ГАЗель» и легковушка.

Как стало известно «Татар-информу» от ГУ МЧС России по РТ, причиной пожара считают поджог.

Когда пожарные прибыли на место, горели рефрижератор «ГАЗели» и часть задней части Opel Corsa.

Пожарные потушили огонь, подробности уточняются.