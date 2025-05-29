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Мошенники выманивают у подростков геолокацию для дальнейшего шантажа

Мошенники с целью шантажа и психологического воздействия стали выманивать у детей геолокацию.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники используют информацию о местоположении детей для шантажа, об этом рассказали в Министерстве внутренних дел.

Злоумышленники пытаются получить от несовершеннолетних данные о их местонахождении, чтобы узнать адрес школы или дома. Далее в диалог вступает так называемый «украинский военнослужащий», который угрожает нанести удар по переданной геометке, и «сотрудник ФСБ», требующий прислать реквизиты банковских карт родителей для «проверки транзакций на предмет финансирования ВСУ».

Когда ребёнок предоставляет информацию о своём местоположении, ему начинают угрожать тем, что эти данные могут быть использованы террористическими организациями или разведкой других государств.

Ранее сообщалось, что жители Херсонской области и некоторых других российских регионов начали получать сообщения якобы от представителей Роскомнадзора.