Мошенники выманивают у подростков геолокацию для дальнейшего шантажа

Мошенники используют информацию о местоположении детей для шантажа, об этом рассказали в Министерстве внутренних дел.
Злоумышленники пытаются получить от несовершеннолетних данные о их местонахождении, чтобы узнать адрес школы или дома. Далее в диалог вступает так называемый «украинский военнослужащий», который угрожает нанести удар по переданной геометке, и «сотрудник ФСБ», требующий прислать реквизиты банковских карт родителей для «проверки транзакций на предмет финансирования ВСУ».
Когда ребёнок предоставляет информацию о своём местоположении, ему начинают угрожать тем, что эти данные могут быть использованы террористическими организациями или разведкой других государств.
Ранее сообщалось, что жители Херсонской области и некоторых других российских регионов начали получать сообщения якобы от представителей Роскомнадзора.