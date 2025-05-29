Мошенники выманивают у подростков геолокацию для дальнейшего шантажа

Злоумышленники пытаются получить от несовершеннолетних данные о их местонахождении, чтобы узнать адрес школы или дома. Далее в диалог вступает так называемый «украинский военнослужащий», который угрожает нанести удар по переданной геометке, и «сотрудник ФСБ», требующий прислать реквизиты банковских карт родителей для «проверки транзакций на предмет финансирования ВСУ».