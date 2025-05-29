Умерла на глазах у детей: женщина скончалась во время перелета из Екатеринбурга в Сочи

Поездка на курорт обернулась настоящей трагедией для семьи из Екатеринбурга. Женщина скончалась прямо во время перелета в Сочи, помочь ей не смог никто, сообщает KP.RU.
Что произошло.
Самолет, совершавший перелет из Екатеринбурга в Сочи 27 мая этого года, экстренно сел из-за серьезного происшествия на борту. Оказалось, что 42-летней женщине по имени Алла (имя изменено) стало плохо прямо во время перелета. Бортпроводники пытались сделать все по инструкции, однако спасти женщину не удалось. Когда самолет сел, прибывшие медики констатировали смерть пассажирки.
Алла летела в отпуск вместе с семьей — мужем, дочерью и сыном. Старшая дочь не полетела с родственниками отдыхать, оставшись дома. Женщина не жаловалась на здоровье, как говорят ее близкие, но во время полета ей вдруг стало нехорошо. Как говорит муж погибшей, жена пожаловалась на резкую боль. К женщине подбежала стюардесса и спросила у других пассажиров, есть ли на борту врач. Один из очевидцев рассказал о случившемся порталу URA.RU: «В 11 часов по громкоговорителю сказали, что срочно ищем медиков. В моем секторе никто не отозвался, через 20 минут стюардессы начали искать прибор для измерения давления. Но так и не нашли его, еще через полчаса капитан сказал, что будет совершена экстренная посадка в Казахстане». Тем временем Алла буквально задыхалась, и свидетелями этой жуткой сцены стали дети женщины.
О происходящем в салоне доложили пилоту, который и принял решение садиться в ближайшем аэропорту, им действительно оказался аэропорт в Казахстане. На земле пассажирку уже ждали медики, однако, помочь женщине не смогли даже специалисты. Во время осмотра врачами Алла уже была мертва.
Позже стало известно, что у Аллы оторвался тромб и закупорил легочную артерию.
Естественно, вся семья переживает страшный шок. Муж Аллы с детьми уже вернулся в Екатеринбург, а тело Аллы все еще остается в Казахстане. На данный момент необходимо понять, как транспортировать женщину в родной город. Муж рассказывает журналистам: «Аллы не стало прямо в воздухе. Ее долго пытались реанимировать. Мы были вместе с 2005 года».
По мнению специалистов, Аллу можно было бы спасти в единственном случае — при подключении к аппарату искусственной вентиляции легкий, но, очевидно, на борту самолета такой возможности не было. Препарата, который бы растворил тромб в артерии, у бортпроводников не оказалось, так как он не предусмотрен для бортовой аптечки.