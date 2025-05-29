Умерла на глазах у детей: женщина скончалась во время перелета из Екатеринбурга в Сочи

Алла летела в отпуск вместе с семьей — мужем, дочерью и сыном. Старшая дочь не полетела с родственниками отдыхать, оставшись дома. Женщина не жаловалась на здоровье, как говорят ее близкие, но во время полета ей вдруг стало нехорошо. Как говорит муж погибшей, жена пожаловалась на резкую боль. К женщине подбежала стюардесса и спросила у других пассажиров, есть ли на борту врач. Один из очевидцев рассказал о случившемся порталу URA.RU: «В 11 часов по громкоговорителю сказали, что срочно ищем медиков. В моем секторе никто не отозвался, через 20 минут стюардессы начали искать прибор для измерения давления. Но так и не нашли его, еще через полчаса капитан сказал, что будет совершена экстренная посадка в Казахстане». Тем временем Алла буквально задыхалась, и свидетелями этой жуткой сцены стали дети женщины.