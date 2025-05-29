Европейская деревня оказалась почти полностью разрушена после схода ледника

«Что я могу сказать вам на данный момент, так это то, что около 90% деревни засыпано или разрушено, так что здесь, в Блаттене, произошла крупная катастрофа», — сказал Стефан Ганзер, глава службы безопасности южного региона Вале, местному телеканалу Canal9.