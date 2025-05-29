Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европейская деревня оказалась почти полностью разрушена после схода ледника

Швейцарская деревня почти полностью разрушена после схода ледника, засыпавшего ее грязью.

Швейцарская деревня почти полностью разрушена после схода ледника, засыпавшего ее грязью. Один человек пропал без вести, а населенный пункт Блаттен опустошен после того, как огромное облако льда и щебня затопило эвакуированный городок.

Огромный участок ледника в Швейцарских Альпах откололся, в результате чего лавина льда, грязи и камней погребла под собой большую часть деревни, эвакуированной ранее в этом месяце из-за опасности оползня, пишет The Guardian.

Кадры, снятые с беспилотника швейцарской национальной телекомпанией SRF, показали обширную равнину, покрытую грязью и грунтом, полностью покрывающую часть деревни Блаттен, протекающую через нее реку и лесистые склоны окружающей долины.

«Что я могу сказать вам на данный момент, так это то, что около 90% деревни засыпано или разрушено, так что здесь, в Блаттене, произошла крупная катастрофа», — сказал Стефан Ганзер, глава службы безопасности южного региона Вале, местному телеканалу Canal9.

В заявлении регионального правительства говорится, что большой кусок ледника Берч, расположенного над деревней, откололся, вызвав оползень, который не только накрыл деревню, но и затопил близлежащее русло реки Лонца, что повысило вероятность возникновения запруженных потоков воды.

«Существует риск того, что ситуация может ухудшиться», — сказал Ганзер.

«Мы потеряли нашу деревню», — заявил Маттиас Беллвальд, мэр Блаттена, на пресс-конференции после обвала. «Деревня находится под завалами. Мы восстановим ее».

Маттиас Эбенер, представитель местных властей юго-западного кантона Вале, сообщил, что один человек пропал без вести, добавив: «Невероятное количество материала с грохотом обрушилось в долину».

На кадрах, сделанных с беспилотника, были видны обломки разрушенных деревянных зданий по бокам огромной массы земли.

По словам Эбенера, здания и инфраструктура в Блаттене сильно пострадали от камнепада. Около 300 жителей деревни были эвакуированы 19 мая после того, как геологи выявили опасность неминуемого схода лавины из камней и льда сверху.

SRF сообщили, что в деревне, расположенной в долине Летченталь на юге Швейцарии, были разрушены дома.

Президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер выразила свою солидарность с местным населением, поскольку службы экстренной помощи предупредили людей об опасности в этом районе и призвали их держаться подальше, перекрыв главную дорогу, ведущую в долину.

«Ужасно терять свой дом», — сказала Келлер-Саттер.

Власти следят за склонами над Блаттеном с тех пор, как приказали жителям покинуть свои дома, отмечает The Guardian.

На видео, широко распространенном в социальных сетях, запечатлен драматический момент, когда ледник частично обрушился, создав огромное облако, которое накрыло часть горы, когда камни и обломки с грохотом обрушились на окраины деревни.