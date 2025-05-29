Европейская деревня оказалась почти полностью разрушена после схода ледника

Швейцарская деревня почти полностью разрушена после схода ледника, засыпавшего ее грязью. Один человек пропал без вести, а населенный пункт Блаттен опустошен после того, как огромное облако льда и щебня затопило эвакуированный городок.
Огромный участок ледника в Швейцарских Альпах откололся, в результате чего лавина льда, грязи и камней погребла под собой большую часть деревни, эвакуированной ранее в этом месяце из-за опасности оползня, пишет The Guardian.
Кадры, снятые с беспилотника швейцарской национальной телекомпанией SRF, показали обширную равнину, покрытую грязью и грунтом, полностью покрывающую часть деревни Блаттен, протекающую через нее реку и лесистые склоны окружающей долины.
«Что я могу сказать вам на данный момент, так это то, что около 90% деревни засыпано или разрушено, так что здесь, в Блаттене, произошла крупная катастрофа», — сказал Стефан Ганзер, глава службы безопасности южного региона Вале, местному телеканалу Canal9.
В заявлении регионального правительства говорится, что большой кусок ледника Берч, расположенного над деревней, откололся, вызвав оползень, который не только накрыл деревню, но и затопил близлежащее русло реки Лонца, что повысило вероятность возникновения запруженных потоков воды.
«Существует риск того, что ситуация может ухудшиться», — сказал Ганзер.
«Мы потеряли нашу деревню», — заявил Маттиас Беллвальд, мэр Блаттена, на пресс-конференции после обвала. «Деревня находится под завалами. Мы восстановим ее».
Маттиас Эбенер, представитель местных властей юго-западного кантона Вале, сообщил, что один человек пропал без вести, добавив: «Невероятное количество материала с грохотом обрушилось в долину».
На кадрах, сделанных с беспилотника, были видны обломки разрушенных деревянных зданий по бокам огромной массы земли.
По словам Эбенера, здания и инфраструктура в Блаттене сильно пострадали от камнепада. Около 300 жителей деревни были эвакуированы 19 мая после того, как геологи выявили опасность неминуемого схода лавины из камней и льда сверху.
SRF сообщили, что в деревне, расположенной в долине Летченталь на юге Швейцарии, были разрушены дома.
Президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер выразила свою солидарность с местным населением, поскольку службы экстренной помощи предупредили людей об опасности в этом районе и призвали их держаться подальше, перекрыв главную дорогу, ведущую в долину.
«Ужасно терять свой дом», — сказала Келлер-Саттер.
Власти следят за склонами над Блаттеном с тех пор, как приказали жителям покинуть свои дома, отмечает The Guardian.
На видео, широко распространенном в социальных сетях, запечатлен драматический момент, когда ледник частично обрушился, создав огромное облако, которое накрыло часть горы, когда камни и обломки с грохотом обрушились на окраины деревни.