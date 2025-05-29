Фидан после встречи с Путиным назвал самое реалистичное решение по украинскому конфликту

Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара продолжит посреднические усилия и дипломатические контакты между Москвой и Киевом. Он отметил, что в ближайшие дни посетит Украину для обсуждения ситуации и передачи своих предложений украинской стороне. Фидан также заявил, что Турция прилагает искренние усилия для достижения мира, используя возможности активной дипломатии в регионе.