В Сети появились кадры взрыва гранаты в Ставрополе

В Сети появились кадры, на которых, предположительно, запечатлен момент взрыва в Ставрополе, ставший причиной смерти ветерана специальной военной операции Заура Гурциева. Видео опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.
На записи можно увидеть встречу двух мужчин. Когда один подходит к другому, происходит взрыв.
Изначально сообщалось о том, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Тогда краевое МЧС организовало дежурство. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по краю Владимир Хорольский координирует работу следователей, криминалистов и оперативных служб.
Позже стало известно, что один из погибших — ветеран специальной военной операции Заур Гурциев. На месте происшествия работают следственные группы, они устанавливают все обстоятельства произошедшего. По словам губернатора Владимира Владимирова, рассматриваются все версии, в том числе организованный Украиной теракт.