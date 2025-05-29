В Сети появились кадры взрыва гранаты в Ставрополе

Позже стало известно, что один из погибших — ветеран специальной военной операции Заур Гурциев. На месте происшествия работают следственные группы, они устанавливают все обстоятельства произошедшего. По словам губернатора Владимира Владимирова, рассматриваются все версии, в том числе организованный Украиной теракт.