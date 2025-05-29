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В Сети появились кадры взрыва гранаты в Ставрополе

В Сети появились кадры, на которых, предположительно, запечатлен момент взрыва в Ставрополе, ставший причиной смерти ветерана специальной военной операции Заура Гурциева. Видео опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

В Сети появились кадры, на которых, предположительно, запечатлен момент взрыва в Ставрополе, ставший причиной смерти ветерана специальной военной операции Заура Гурциева. Видео опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

На записи можно увидеть встречу двух мужчин. Когда один подходит к другому, происходит взрыв.

Изначально сообщалось о том, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Тогда краевое МЧС организовало дежурство. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по краю Владимир Хорольский координирует работу следователей, криминалистов и оперативных служб.

Позже стало известно, что один из погибших — ветеран специальной военной операции Заур Гурциев. На месте происшествия работают следственные группы, они устанавливают все обстоятельства произошедшего. По словам губернатора Владимира Владимирова, рассматриваются все версии, в том числе организованный Украиной теракт.