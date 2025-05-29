Ветеран СВО погиб при взрыве гранаты у жилого дома в Ставрополе: власти рассматривают версию теракта

Кадровый офицер Заур Гурциев посвятил жизнь военной службе, отправился в 2022 году на СВО. Награжден орденами Мужества и «За военные заслуги», медалями «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Жукова и Суворова. После возвращения он присоединился к президентской программе «Время Героев». Начал стажировку в органах власти Ставрополя и с сентября 2024 года занимает пост первого заместителя главы города.