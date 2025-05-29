Ветеран СВО погиб при взрыве гранаты у жилого дома в Ставрополе: власти рассматривают версию теракта

Неизвестный взорвал гранату у жилого дома в Ставрополе.
В Ставрополе при ночном взрыве гранаты на улице Чехова погиб ветеран СВО Заур Гурциев, участвовавший в программе «Время Героев». О гибели сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем telegram-канале, выразив соболезнования семье погибшего. На месте происшествия проводятся следственные действия, одна из версий — теракт. Подробнее о взрыве и личности ветерана — в материале URA.RU.
Гибель ветерана СВО в Ставрополе.
В Ставрополе при ночном взрыве гранаты улице Чехова погиб ветеран СВО Заур Гурциев, участвовавший в программе «Время Героев». О гибели сообщил Губернатор Владимир Владимиров сообщил в своем telegram-канале. Губернатор также выразил соболезнования семье погибшего.
Допускается, что был теракт.
На месте происшествия проводятся следственные действия. Владимиров заявил, что одна из версий случившегося — теракт, совершенный украинской стороной.
Мэр города Иван Ульяченко сообщил, что в результате хлопка погибли два человека. По его словам, жилое здание не получило видимых повреждений, однако несколько автомобилей оказались повреждены, а все экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.
На месте происшествия работает следственная группа под руководством и.о. главы краевого управления СК России Владимира Хорольского. Специалисты осматривают территорию, назначают экспертизы и отрабатывают все версии случившегося. Ход следствия находится на особом контроле у временного руководителя регионального следственного управления.
Что известно о погибшем офицере Зауре Гурциеве.
Кадровый офицер Заур Гурциев посвятил жизнь военной службе, отправился в 2022 году на СВО. Награжден орденами Мужества и «За военные заслуги», медалями «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Жукова и Суворова. После возвращения он присоединился к президентской программе «Время Героев». Начал стажировку в органах власти Ставрополя и с сентября 2024 года занимает пост первого заместителя главы города.