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13 техногенных пожаров потушили в Ростовской области за прошедшие сутки

Техногенные и ландшафтные пожары потушили в Ростовской области, спасен один человек.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Ростовской области потушили около двух десятков возгораний, а также ликвидировали последствия нескольких ДТП. Статистику опубликовали в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

В частности, за указанный период случилось 13 техногенных пожаров, в одном из которых спасли человека. Зафиксировали восемь ландшафтных пожаров, три дорожных аварии и один случай на воде.

В общей сложности на местах происшествий в течение 28 мая задействовали 264 специалиста и 66 единиц техники.

Жителей Дона также предупреждают: 29 мая местами возможны кратковременные грозовые дожди с ветром до 7−12 м/с, порывы могут составлять 15−19 м/с. Температура воздуха днем установится в районе +20−25, местами будет до +28 градусов. В северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, местами в центральных районах и Приазовье сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

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