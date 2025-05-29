В Самарской области поймали 31-летнего мужчину с пакетиком «синтетики»

Это случилось в мае нынешнего года в Отрадном на улице Тенистой. Злоумышленника оштрафовали. Также проходит по уголовному делу.
На мужчину обратили внимание в темное время суток. Странно шел. При общении с полицейскими сбивался, спутано отвечал на их вопросы. Предложили медосвидетельствование. Был против.
Для составления протокола отвезли в отдел. Там нашли пакетик с «синтетикой». Объяснил: «запрещенку» купил для личного потребления. Забрал в лесном массиве около обочины.
За отказ от прохождения медпроцедуры оштрафовали на 4 тыс. рублей. Также на него завели уголовное дело. Также в 63-м регионе под суд за хранение наркотиков пойдет 21-летняя девушка.
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