Депутат Госдумы прокомментировала убийство подростков в Байкальске

«Такие ужасные ситуации, подобно прожектору, высвечивают проблемы, которые у нас есть: это и употребление алкоголя несовершеннолетними, и то, что дети были предоставлены сами себе, и то, что у родителей даже не возникло вопроса о том, где находятся ребята, — говорит депутат. — Отдельно стоит обратить внимание на то, что трагедия произошла во время празднования последних звонков — периода, когда к продаже алкоголя должно быть особое отношение».