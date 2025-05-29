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Депутат Госдумы прокомментировала убийство подростков в Байкальске

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая прокомментировала историю с убийством четырёх подростков на вечеринке в Байкальске.

Источник: Аргументы и факты

Нападавший, 17-летний подросток, также погиб после того, как сжёг дом. Ещё 4 пострадавших проходят лечение.

«Такие ужасные ситуации, подобно прожектору, высвечивают проблемы, которые у нас есть: это и употребление алкоголя несовершеннолетними, и то, что дети были предоставлены сами себе, и то, что у родителей даже не возникло вопроса о том, где находятся ребята, — говорит депутат. — Отдельно стоит обратить внимание на то, что трагедия произошла во время празднования последних звонков — периода, когда к продаже алкоголя должно быть особое отношение».

Подробности о шокирующей истории читайте в материале, который можно найти по ссылке.