Мать троих детей зарезали из-за ревности в ЗКО

Трагедия произошла 28 мая в поселке Чаганский Теректинского района ЗКО. В убийстве подозревают мужа женщины. Она скончалась до приезда бригады скорой помощи. Без матери остались трое детей.
По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».
«Обстоятельства устанавливаются. По предварительным данным конфликт произошел из-за ревности», — сообщили в полиции.
В акимате Чаганского сельского округа сообщили, что семья была благополучная, нигде на учете не состояла. Погибшей женщине, как и ее супругу, было около 30 лет.