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Мать троих детей зарезали из-за ревности в ЗКО

Жителя ЗКО подозревают в том, что он зарезал ножом свою супругу, мать троих детей, из-за ревности. Мужчину задержали и поместили в ИВС, передает «Мой город».

Источник: Nur.kz

Трагедия произошла 28 мая в поселке Чаганский Теректинского района ЗКО. В убийстве подозревают мужа женщины. Она скончалась до приезда бригады скорой помощи. Без матери остались трое детей.

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».

«Обстоятельства устанавливаются. По предварительным данным конфликт произошел из-за ревности», — сообщили в полиции.

В акимате Чаганского сельского округа сообщили, что семья была благополучная, нигде на учете не состояла. Погибшей женщине, как и ее супругу, было около 30 лет.