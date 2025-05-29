В Башкирии знакомство в интернете закончилось для девушки потерей денег.

Белоречанка в поисках легкого заработка лишилась 500 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, девушка познакомилась в интернете с молодым человеком. Они какое-то время общались, затем парень рассказал ей про своего знакомого, который зарабатывает на инвестициях. Ее сразу заинтересовало такое предложение, и белоречанка захотела узнать подробнее. Связавшись с «инвестором», потерпевшая решила начать зарабатывать с небольшой суммы, но когда увидела в специальном приложении свой заработок, вложила в данную схему взятые в долг деньги. Сомнения появились у белоречанки, когда в конечном итоге сумма, переведенная мошенникам, достигла 585 тысяч рублей.