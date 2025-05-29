Мужчина выстрелил соседке в живот в огороде под Тосно

Заявление в правоохранительные органы подал муж пострадавшей женщины. Прибывший на место полицейский патруль выявил подозреваемого — 57-летнего безработного мужчину, которого сразу задержали и отправили в следственный изолятор. За совершенное деяние против мужчины возбудили административное производство.