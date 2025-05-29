Экс-президента Молдавии вызвали в полицию за ношение георгиевской ленты

Бывшего президента Молдавии Додона оштрафовали за ношение георгиевской ленты.
Бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон получил повестку в полицию. Она пришла ему после участия в Марше Победы 9 мая в Кишиневе с георгиевской лентой, запрещенной молдавскими властями. Об этом Додон сообщил журналистам.
«Получил повестку от полиции с приглашением явиться на допрос в связи с тем, что 9 мая я был на Марше Победы в Кишиневе с георгиевской лентой. отказываться от символов Победы только потому, что этого хотят [президент Молдавии] Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, я не собираюсь», — заявил Додон ТАСС. Он также напомнил, что ранее уже получал штраф за ношение георгиевской ленты, однако оспорил взыскание в суде и выиграл дело.
Правоохранители намерены оштрафовать 53 участников марша в Кишиневе за ношение георгиевских лент. Представитель ведомства Диана Фетко уточнила, что силовикам предстоит идентифицировать этих граждан по фотоматериалам с мероприятия. В республике использование георгиевской ленты запрещено законом, а нарушение карается штрафом.
В 2022 году в Молдове по инициативе президента Майи Санду и правящей партии было принято решение о введении запрета на использование георгиевской ленты. За нарушение данного запрета физическим лицам грозит административный штраф в размере от 4,5 до 9 тысяч леев (эквивалентно 250−500 долларов). Оппозиция обжаловала это решение в Конституционном суде, который постановил, что санкции могут применяться только в тех случаях, когда правоохранительные органы докажут, что ношение георгиевской ленты связано с пропагандой войны и агрессии.