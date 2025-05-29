Экс-президента Молдавии вызвали в полицию за ношение георгиевской ленты

«Получил повестку от полиции с приглашением явиться на допрос в связи с тем, что 9 мая я был на Марше Победы в Кишиневе с георгиевской лентой. отказываться от символов Победы только потому, что этого хотят [президент Молдавии] Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, я не собираюсь», — заявил Додон ТАСС. Он также напомнил, что ранее уже получал штраф за ношение георгиевской ленты, однако оспорил взыскание в суде и выиграл дело.