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Люди несут цветы к месту трагедии с подростками в Байкальске

От самого дома остался практически один фундамент.

Источник: Прокуратура Иркутской области

Местные жители несут цветы к дачному дому одного из СНТ в Байкальске, где произошло массовое убийство. От самого дома остался практически один фундамент. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 мая. Известно, что подростки праздновали день рождения. По версии следствия, один из несовершеннолетних зарезал четверых подростков, а также ранил еще четверых детей. Затем он поджег дом, предполагаемые подозреваемый также погиб на месте происшествия. Следователи возбудили два уголовных дела: одно по факту убийства и покушения на убийство двух и более человек, второе по факту покупки алкоголя для несовершеннолетних.