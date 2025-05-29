Люди несут цветы к месту трагедии с подростками в Байкальске

Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 мая. Известно, что подростки праздновали день рождения. По версии следствия, один из несовершеннолетних зарезал четверых подростков, а также ранил еще четверых детей. Затем он поджег дом, предполагаемые подозреваемый также погиб на месте происшествия. Следователи возбудили два уголовных дела: одно по факту убийства и покушения на убийство двух и более человек, второе по факту покупки алкоголя для несовершеннолетних.