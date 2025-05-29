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Студент МФТИ из Уфы стал участником интеллектуального реалити-шоу «Чикули»

Студент из Уфы примет участие в реалити-шоу с гламурными девушками.

Источник: Комсомольская правда

18-летний студент МФТИ с факультета прикладной математики и информатики, уроженец Уфы Айрат, принял участие в новом проекте телеканала «Суббота!». В шоу «Чикули» встретятся представители совершенно разных миров — интеллектуалы и гламурные модницы, которым предстоит обменяться знаниями и навыками.

В рамках проекта участники будут обучать друг друга: умники познакомят красавиц с программированием, основами молекулярной химии и поэзией Серебряного века, в то время как девушки научат их танцевальным движениям и модным сочетаниям одежды, включая столь спорное, как носки с сандалиями.

Зрители смогут узнать, сможет ли уфимский вундеркинд со своей напарницей набрать максимальное количество баллов и выиграть главный приз, 28 мая в 21:00 на телеканале «Суббота!».

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