Студент МФТИ из Уфы стал участником интеллектуального реалити-шоу «Чикули»

В рамках проекта участники будут обучать друг друга: умники познакомят красавиц с программированием, основами молекулярной химии и поэзией Серебряного века, в то время как девушки научат их танцевальным движениям и модным сочетаниям одежды, включая столь спорное, как носки с сандалиями.