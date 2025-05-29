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Иномарка сбила школьницу на байке в Лужском районе

Девочку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Источник: Комсомольская правда

Школьница на питбайке пострадала в ДТП с нарушительницей в Лужском районе. Об этом сообщило агентство новостей «Оперативное прикрытие».

Авария случилась вечером 28 мая на трассе «Толмачево — Нарва» в поселке Осьмино. По предварительным данным, 56-летняя водитель Renault Capture, совершая поворот налево, не пропустила встречный мотоцикл S.Мото150, за рулем которого была 17-летняя ученица местной школы. Произошло столкновение, в результате которого школьница получила травмы.

— Пострадавшую доставили в Лужскую межрайонную больницу с сотрясением мозга, ЧМТ, ушибами шеи и грудной клетки. Ее состояние оценивается как средней тяжести, — уточнило новостное агентство.

По информации источников, женщина-водитель в этом году уже трижды привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.