СК возбудит уголовное дело из-за угроз украинских радикалов в адрес Мединского

Ранее журналист Владимир Соловьев рассказал, что Мединскому и его семье угрожают украинские нацисты. По словам Соловьева, эти угрозы «вполне конкретного содержания». Авторы поступивших в адрес главы российской делегации на переговорах в Стамбуле сообщениях пишут, что им известно, где находятся дети Мединского и что «у них много начиненных самокатов». Соловьев полагает, что таким образом украинские националисты намекают на совершенные теракты на территории России.