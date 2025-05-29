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СК возбудит уголовное дело из-за угроз украинских радикалов в адрес Мединского

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с информацией об угрозах советнику президента России Владимиру Мединскому. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Ведомости» сообщают, что советнику президента и его семье поступают угрозы со стороны украинских радикалов.

Ранее журналист Владимир Соловьев рассказал, что Мединскому и его семье угрожают украинские нацисты. По словам Соловьева, эти угрозы «вполне конкретного содержания». Авторы поступивших в адрес главы российской делегации на переговорах в Стамбуле сообщениях пишут, что им известно, где находятся дети Мединского и что «у них много начиненных самокатов». Соловьев полагает, что таким образом украинские националисты намекают на совершенные теракты на территории России.

Соловьев также рассказал, что на переговорах в Стамбуле Умеров заявил Мединскому, что украинские власти не контролируют «нациков». Подробности разговора журналист приводит в своем телеграм-канале. По мнению, Соловьева, угрозы членам семьи переговорщиков со стороны украинских националистов являются новым и тревожным шагом.

29 мая ТАСС сообщил, что советник президента России Владимир Мединский занесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Личные данные Мединского опубликованы на данном ресурсе с марта 2018 года, также там содержится информация о его жене, детях, отце и сестре.