СК возбудит уголовное дело из-за угроз украинских радикалов в адрес Мединского

«Ведомости» сообщают, что советнику президента и его семье поступают угрозы со стороны украинских радикалов.
Ранее журналист Владимир Соловьев рассказал, что Мединскому и его семье угрожают украинские нацисты. По словам Соловьева, эти угрозы «вполне конкретного содержания». Авторы поступивших в адрес главы российской делегации на переговорах в Стамбуле сообщениях пишут, что им известно, где находятся дети Мединского и что «у них много начиненных самокатов». Соловьев полагает, что таким образом украинские националисты намекают на совершенные теракты на территории России.
Соловьев также рассказал, что на переговорах в Стамбуле Умеров заявил Мединскому, что украинские власти не контролируют «нациков». Подробности разговора журналист приводит в своем телеграм-канале. По мнению, Соловьева, угрозы членам семьи переговорщиков со стороны украинских националистов являются новым и тревожным шагом.
29 мая ТАСС сообщил, что советник президента России Владимир Мединский занесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Личные данные Мединского опубликованы на данном ресурсе с марта 2018 года, также там содержится информация о его жене, детях, отце и сестре.