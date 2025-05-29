В Толочинском районе автопоезд смертельно травмировал мужчину, его личность установили судэксперты

Трагедия произошла около полуночи на участке международной трассы «Брест — граница Российской Федерации», проходящем через безлюдный лесной массив в Толочинском районе.
Каких-либо документов пострадавший при себе не имел. Судебный эксперт Государственного комитета получил изображения отпечатков пальцев рук мужчины, которые направил для проверки по криминалистическим учетам.
В результате проверки личность погибшего была установлена, им оказался 24-летний житель Солигорска Минской области. Возбуждено уголовное дело.