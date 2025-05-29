В Кунгуре семейная пара предстанет перед судом за нападение на соседа

В Кунгуре завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали 38-летний мужчина и его 28-летняя сожительница. По версии следствия, они напали на своего соседа с целью ограбления. Обвиняемые предстали перед судом по статье «Разбой». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
По данным полиции, инцидент произошел в феврале этого года вечером. Мужчина шел в магазин, когда его перехватила пара. Они потребовали у него деньги, а получив отказ, избили его. Когда пострадавший упал, нападавшие забрали у него телефон и ключи, а затем силой затащили его в его же квартиру. Там, угрожая ножом, они продолжили требовать деньги.
После нападения злоумышленники скрылись, прихватив с собой 300 рублей, бензопилу, куртку, ТВ-приставку и другие вещи на сумму более 4 тысяч рублей.
Полицейские оперативно задержали подозреваемых. Пока шло следствие, они находились под арестом. Сейчас дело направлено в суд.