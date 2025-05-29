В Кунгуре семейная пара предстанет перед судом за нападение на соседа

По данным полиции, инцидент произошел в феврале этого года вечером. Мужчина шел в магазин, когда его перехватила пара. Они потребовали у него деньги, а получив отказ, избили его. Когда пострадавший упал, нападавшие забрали у него телефон и ключи, а затем силой затащили его в его же квартиру. Там, угрожая ножом, они продолжили требовать деньги.