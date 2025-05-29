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В Новокуйбышевске экс-сотрудник пункта выдачи заказов украла товары на 280 тысяч

36-летняя злоумышленница заказывала изделия, потом оформляла возврат, но вещи оставляла себе. Возбуждено уголовное дело.

36-летняя злоумышленница заказывала изделия, потом оформляла возврат, но вещи оставляла себе. Возбуждено уголовное дело, объяснили в региональном главке.

О происшествии сообщил владелец пункта выдачи заказов (ПВЗ) из Новокуйбышевска. Правоохранители осмотрели помещение и записи с камер наблюдения, взглянули на документы. Поговорили со свидетелями.

Также устанавливали потенциальные точки сбыта. После выяснили: женщина устроилась в ПВЗ в августе 2024 года. Заказывала товары, потом организовывала возвраты, хотя все полученные изделия (всего — на 280 тыс. рублей) оставляла.

На жительницу Новокуйбышевска завели уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения. Ущерб компенсировала частично — перевела 115 тыс. рублей.

А недавно писали о тольяттинце, который пообещал женщине починить золотую цепочку, но сдал ее в комиссионку.

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