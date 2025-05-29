В Узбекистане осудили мужчину, который воевал в составе ЧВК «Вагнер»

Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года мужчина выехал в Россию для трудоустройства. Вскоре он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и прошёл боевую подготовку по обращению с оружием в тренировочном лагере, находящемся на территории РФ. Ему пообещали заработную плату в размере 240 тысяч рублей в месяц.
Спустя несколько недель он был отправлен на территорию Донецкой области, где принимал участие в вооружённом конфликте против Вооружённых сил Украины. На фронте он использовал позывной «Алижон».
Во время одного из боёв в окоп, где находился мужчина, дрон сбросил гранату. В результате взрыва он получил тяжёлые осколочные ранения — граната разорвалась в непосредственной близости, осколки попали в грудную клетку и живот. Он пролежал на холоде около 7−8 часов, прежде чем был найден сослуживцами и эвакуирован в госпиталь Южного военного округа РФ. Позже его перевезли в московский госпиталь имени Бурденко, где он проходил лечение от ран, включая переломы рёбер и ушибы. Медэкспертиза, проведенная в ходе суда в Узбекистане, подтвердила наличие множественных травм, характерных для боевых действий.
После выписки из госпиталя он был отправлен обратно на базу ЧВК «Вагнер», где получил единовременную выплату в размере 1,8 млн рублей и 45-дневный отпуск. 14 марта 2023 года он вылетел из Сочи в Ташкент и поселился у брата в Янгиюле. После этого он больше не возвращался в Россию.
Но и на этом его противоправная деятельность не закончилась. Весной 2024 года он отправился в поле в махалле «Халкобод» Янгиюльского района, где незаконно собрал дикорастущую коноплю. Позже мужчина высушил, измельчил и хранил у себя дома 9,74 грамма гашиша. По его словам, вещество предназначалось для личного употребления и не для сбыта.
Во время обыска его дома сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотик и медицинские документы, подтверждающие участие в боевых действиях. Суд признал его виновным в наемничестве, а также незаконном хранении наркотических веществ и вынес обвинительный приговор — 5 лет и 1 месяц лишения свободы.