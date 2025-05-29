В Узбекистане осудили мужчину, который воевал в составе ЧВК «Вагнер»

Во время одного из боёв в окоп, где находился мужчина, дрон сбросил гранату. В результате взрыва он получил тяжёлые осколочные ранения — граната разорвалась в непосредственной близости, осколки попали в грудную клетку и живот. Он пролежал на холоде около 7−8 часов, прежде чем был найден сослуживцами и эвакуирован в госпиталь Южного военного округа РФ. Позже его перевезли в московский госпиталь имени Бурденко, где он проходил лечение от ран, включая переломы рёбер и ушибы. Медэкспертиза, проведенная в ходе суда в Узбекистане, подтвердила наличие множественных травм, характерных для боевых действий.