В Новосибирске пенсионера заподозрили в убийстве сына кинжалом

НОВОСИБИРСК, 29 мая — РИА Новости. Пенсионер в Новосибирске подозревается в убийстве своего 43-летнего сына несколькими ударами кинжалом после ссоры на бытовой почве, сообщает СУСК по Новосибирской области.
«Вечером 28 мая 2025 года потерпевший пришел в гости к своему отцу, проживающему в Заельцовском районе города Новосибирска. В ходе общения между родственниками произошла ссора на бытовой почве. В ходе возникшего конфликта подозреваемый, взяв кинжал, нанес множественные удары в область груди сына», — говорится в сообщении.
В следственном управлении пояснили, что 43-летний потерпевший скончался на месте от полученных ранений. Подозреваемый — 68-летний отец убитого, задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
В прокуратуре Новосибирской области, в свою очередь, сообщили, что после преступления подозреваемый вышел на улицу и закричал: «Зачем я его убил?» Проходящий мимо мужчина услышал этот крик, увидел следы крови на пенсионере и вызвал полицию, уточили в ведомстве.
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве. Обвиняемому планируется избрать меру пресечения в ближайшее время.