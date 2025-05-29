В Новосибирске пенсионера заподозрили в убийстве сына кинжалом

В прокуратуре Новосибирской области, в свою очередь, сообщили, что после преступления подозреваемый вышел на улицу и закричал: «Зачем я его убил?» Проходящий мимо мужчина услышал этот крик, увидел следы крови на пенсионере и вызвал полицию, уточили в ведомстве.