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В Новосибирске арестовали начальника регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии

Ровшан Курбанов отправлен в СИЗО до 27 июля.

Источник: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Заельцовский районный суд Новосибирска в четверг, 29 мая избрал меру пресечения в отношении начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова по делу по получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в регионе.

По версии следствия, 30 апреля 2025 года полковник полиции позвонил руководителю отдела по предотвращению внештатных ситуаций торгового центра «Лемана ПРО» и потребовал передать ему взятку в виде строительных материалов на сумму 293 434 рубля 60 копеек за совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя.

Рассмотрев ходатайство следователя суд отправил Курбанова под стражу до 27 июля 2025 года.

«Постановление суда не вступило в законную силу», — уточнили в Судебном департаменте.