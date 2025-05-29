В Новосибирске арестовали начальника регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии

По версии следствия, 30 апреля 2025 года полковник полиции позвонил руководителю отдела по предотвращению внештатных ситуаций торгового центра «Лемана ПРО» и потребовал передать ему взятку в виде строительных материалов на сумму 293 434 рубля 60 копеек за совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя.