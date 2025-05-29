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Водитель умер за рулём авто в Астане и едва не сбил пешеходов

Пешеходы чудом не пострадали.

Источник: Baigenews

Утром 29 мая на улице Токпанова в Астане, недалеко от Дворца школьников, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, передаёт BAQ.KZ.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, двигаясь по улице Токпанова в сторону улицы Шарль де Голля, внезапно почувствовал себя плохо и не справился с управлением. Машина выехала на тротуар и едва не сбила пешеходов.

К сожалению, водитель скончался на месте происшествия.

На место прибыла следственно-оперативная группа, начата проверка. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.