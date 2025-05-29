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Мужчина напал на милиционера, который его задерживал в витебском казино

Витебчанин напал на сотрудника милиции, который проводил его задержание в казино.

Источник: Комсомольская правда

В игорном заведении Витебска посетитель напал на сотрудника милиции, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Так, в милицию обратились сотрудники казино, заявившие о пьяном хулигане. Прибывший наряд милиции задержал 49-летнего безработного витебчанина, который при задержании оказал сопротивление и напал на правоохранителя.

— Фигурант пытался наносить удары и сдавливать шею руками участковому инспектору милиции, — прокомментировали в пресс-службе.

Расследуется уголовное дело о насилии в отношении сотрудника милиции. Задержанному витебчанину грозит до семи лет тюрьмы.

А еще МЧС сообщило об обрушении дорог и подтоплениях в Витебской области: «Жилые дома подтоплены, некоторые дороги разрушены».

Между тем синоптики сказали, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси: «В июне тепло, в июле сухо и жарко, в августе — берем лейки».