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Жителей Уфы встревожил черный дым в районе промзоны

Жителей Уфы встревожил черный дым в районе промзоны.

Источник: стоп-кадр видео @Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан, Telegram

Очевидцы поделились видеозаписями увиденного в соцсетях, переживая за причины.

Как пояснили в пресс-службе МЧС по РБ, в микрорайоне Черниковка в промзоне на одном из предприятий проводится контролируемый сброс — факельное горение.