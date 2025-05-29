Очевидцы поделились видеозаписями увиденного в соцсетях, переживая за причины.
Как пояснили в пресс-службе МЧС по РБ, в микрорайоне Черниковка в промзоне на одном из предприятий проводится контролируемый сброс — факельное горение.
Жителей Уфы встревожил черный дым в районе промзоны.
Очевидцы поделились видеозаписями увиденного в соцсетях, переживая за причины.
Как пояснили в пресс-службе МЧС по РБ, в микрорайоне Черниковка в промзоне на одном из предприятий проводится контролируемый сброс — факельное горение.